Военнослужащие БПС «Севера» уничтожили более 50 установок Starlink ВСУ в марте

Это позволяет нарушить управление украинскими формированиями и их взаимодействие с командными пунктами на определенных стратегических участках, сообщил начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем с позывным Карта.

БЕЛГОРОД, 18 марта. /ТАСС/. Специалисты подразделений беспилотных систем (БПС) 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» нарушили связь солдат ВСУ с командованием, уничтожив порядка 70 антенн связи и более 50 станций Starlink в Харьковской области с начала марта. Об этом ТАСС сообщил начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем «Севера» с позывным Карта.

«Всего с начала месяца расчетами беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” было уничтожено 55 станций Starlink и 69 антенн связи в Харьковской области. В ходе воздушной разведки как в ночное, так и в дневное время операторы оперативно передают данные целей на командные пункты, после чего наносится огневое поражение с помощью FPV-дронов и дронов коптерного типа. Для уничтожения задействованы осколочно-фугасные боеприпасы, а также системы сбросов», — рассказал он.

Карта отметил, что уничтожение такого количества систем и аппаратуры связи ВСУ позволяет нарушить управление украинскими формированиями и их взаимодействие с командными пунктами на определенных стратегических участках.