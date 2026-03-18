Военнослужащие БПС «Севера» уничтожили более 50 установок Starlink ВСУ в марте

«Всего с начала месяца расчетами беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” было уничтожено 55 станций Starlink и 69 антенн связи в Харьковской области. В ходе воздушной разведки как в ночное, так и в дневное время операторы оперативно передают данные целей на командные пункты, после чего наносится огневое поражение с помощью FPV-дронов и дронов коптерного типа. Для уничтожения задействованы осколочно-фугасные боеприпасы, а также системы сбросов», — рассказал он.