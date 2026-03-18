Марочко: Киев начал набирать людей на бессрочную службу в подразделение ПВО

ЛУГАНСК, 18 марта. /ТАСС/. Сотрудники ТЦК (аналог военкоматов на Украине) начали набирать на бессрочные контракты мужчин для службы в так называемом элитном подразделении радиотехнических и зенитно-ракетных войск ПВО. Призывникам обещают новейшие передовые иностранные комплексы и обучение за пределами Украины, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«По полученной информации, украинские ТЦК предлагают за определенное денежное вознаграждение подписать бессрочный контракт на прохождение службы в “элитном” подразделении радиотехнических и зенитно-ракетных войск ПВО вооруженных формирований Украины с пунктов постоянной дислокации в Херсонской области. По словам работников комплектования, формирующаяся бригада будет полностью обеспечиваться западными странами, оборудована новейшими передовыми иностранными комплексами, а для получения военно-учетной специальности прохождение обучения будет за пределами Украины», — сказал он со ссылкой на собственные источники.
Марочко уточнил, что сотрудники ТЦК особенно акцентируют внимание на том, что будущие солдаты элитного подразделения ПВО будут проходить службу не у линии фронта, но при этом им сохранят «прибавки к денежному довольствию, то есть боевые, как у пехотных штурмовых подразделений».