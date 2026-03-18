Дмитриев предложил США отменить санкции против РФ и ввести их против ЕС и Британии

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил Вашингтону пересмотреть санкционную политику. Об этом во вторник, 17 марта, он написал в соцсети X.
— Возможно, США следует ввести санкции против Великобритании и ЕС за отсутствие взаимности и разрушение западной цивилизации посредством иммиграции, а также отменить санкции против России для поддержки мировых энергетических рынков? — написал Дмитриев.
Смягчение санкций США в отношении российской нефти — это попытка стабилизировать рынки энергетики, заявил 13 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля также отметил, что без значительных объемов российской нефти стабилизация на энергетических рынках невозможна.
12 марта Дмитриев предрек начало крупнейшего в истории энергетического кризиса, который связан с резким ростом цен на нефть.
9 марта стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае текущего года на лондонской бирже ICE возросла почти на 20 процентов — до 111,4 доллара. Согласно информации СМИ, мировые фондовые рынки зафиксировали обвал индексов, связанный с обострением конфликта на Ближнем Востоке.