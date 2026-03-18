ТАСС: Бахрейн и Кувейт снова продлили запрет на полеты в воздушном пространстве

При этом Бахрейн допускает отдельные полеты по спецразрешениям из аэропорта Манамы по кратчайшему коридору в сторону Саудовской Аравии, сообщили в авиадиспетчерских службах.

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Запрет на полеты в воздушном пространстве Бахрейна и Кувейта вновь продлен авиационными властями этих стран на 12 часов. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

«Закрытие воздушного пространства Бахрейна и Кувейта, введенное в первой половине дня 28 февраля, вновь продлено на 12 часов — до 16:00 по всемирному времени (19:00 мск — прим. ТАСС)», — сказал собеседник агентства. При этом Бахрейн допускает отдельные полеты по спецразрешениям из аэропорта Манамы по кратчайшему коридору в сторону соседней Саудовской Аравии.

Таким образом, небо над двумя странами будет закрыто уже 19-е сутки подряд после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Также закрыто небо над Ираном и Ираком, на несколько часов в сутки разрешает полеты Катар, частично открыто воздушное пространство ОАЭ и Сирии, периодически прекращаются полеты в Израиле.

