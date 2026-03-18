Куба восстанавливается после очередного блэкаута

Сложно сказать, что люди сохраняют оптимизм в такой ситуации. Население готовится к тому, что этот период, который здесь уже называют самым тяжелым за всю современную историю Кубы, станет затяжным. Перспективу быстрого сценарий развития событий люди оценивают скептически. «Это (быстрое разрешение ситуации — прим. ТАСС) оптимистичный взгляд, было бы хорошо, но вряд ли это возможно», — так комментировали ситуацию в беседе с корреспондентом ТАСС многие знакомые кубинцы. При этом они вспоминали так называемый особый период в истории Кубы в начале 1990-х годов, когда страна переживала экономический кризис. Ситуация тогда была непростой, но все признают, что не настолько трудной, как сейчас. Вместе с тем паники на Кубе также нет. Люди особо даже не обсуждают последние резкие заявления президента США Дональда Трампа в отношении его планов на Кубу, они заняты более насущными бытовыми проблемами.