Куба восстанавливается после очередного блэкаута

ГАВАНА, 18 марта. /ТАСС/. Куба начала восстанавливаться после очередного выхода из строя национальной электроэнергетической системы, из-за которого 16 марта вся страна осталась без света. Вечером 17 марта Государственная кубинская электроэнергетическая компания сообщила о полном восстановлении работы системы, однако без света остаются еще многие районы страны.
Продолжительные отключения электричества (часто более 10 часов) уже стали нормой. Но в последнее время все реже можно услышать привычный гул генераторов на бензине и дизеле — это результат испытываемого Кубой острого дефицита топлива из-за односторонних мер США. Со связью в стране тоже сильные перебои, поэтому знакомым теперь сложнее задавать ставший обыденным вопрос: «Включили ли у вас свет?». Наиболее обеспеченное население адаптируется к сложной ситуации в энергетике и устанавливает в домах инверторы и солнечные панели на крышах зданий для накопления энергии. Но большинству кубинцев подобные приобретения не по карману: средняя стоимость такой установки превышает $2,5 тыс. В сложившейся ситуации многие жители Гаваны приобретают небольшие зарядные устройства, а также часто используют аккумуляторы автомобилей, чтобы хоть ненадолго включить дома свет и, например, вентилятор.
В беседах с корреспондентом ТАСС люди выражали обеспокоенность тем, как им справляться с такой ситуацией летом, когда воздух на Кубе может прогреваться до 40 градусов Цельсия. Ведь из-за перебоев в энергоснабжении возникают сложности с хранением продуктов, многие из которых в дефиците, а создавать запасы в такой ситуации практически невозможно.
Ситуация с топливом.
Движение на улицах Гаваны стало значительно спокойнее. Машины все еще встречаются, но гораздо больше электромотоциклов. Несмотря на продолжающийся 17 марта блэкаут, на одном из основных проспектов города — на Пятой авеню, где расположено посольство России на Кубе, — работали светофоры. Ранее местная пресса писала, что на этом проспекте они теперь снабжаются энергией за счет солнечных панелей. Но уже на Третьей авеню, ближе к набережной Гаваны, светофоры были выключены из-за отсутствия электричества. Водителям приходится быть осторожнее и чаще притормаживать на перекрестках, чтобы избежать аварии.
Водители рассказали корреспонденту ТАСС, что дизель в Гаване купить уже невозможно. Бензин все еще есть, но с начала февраля приобрести его можно только за доллары. Причем относительно свободно, хотя с учетом ограничений, введенных ранее властями на объем продаваемого бензина, купить его могут только иностранные дипломаты. Сейчас цена на заправке для них составляет $1,3 за литр.
Для местного населения ситуация гораздо сложнее. Как рассказал корреспонденту ТАСС водитель такси по имени Рейнальдо, чтобы купить бензин, надо записаться в очередь в специальном приложении Ticket, введенном местными властями еще в прошлом году. «В одни руки по такой записи продают 20 литров бензина за один раз, — сказал Рейнальдо. — Я записался в очередь еще в начале января, передо мной было 14 тыс. человек. Сейчас уже конец марта, но передо мной все еще 11 тыс. человек». «Наверное, я смогу купить очередные 20 л бензина только через полгода», — предположил таксист.
Магазины и туристы.
Посетив 17 марта, на второй день блэкаута, престижный район Гаваны Плайа, где находятся несколько иностранных диппредставительств, корреспондент ТАСС убедился, что многие частные магазины были открыты. Они работали на генераторах, потому что электричества «из города», как тут говорят, не было нигде. Среди продуктов можно найти куриные яйца, которые всегда здесь пользуются большим спросом и стоят довольно дорого (за упаковку 36 штук — 3,5 тыс. песо, то есть около $7,4 по официальному курсу), йогурты и импортное молоко в пакетах (около 2 тыс. песо за пакет, то есть $4,2). Местное население покупает в основном гораздо более дешевое сухое молоко. В магазинах довольно большой выбор печенья, чипсов, газированных напитков. Сложнее обстоит дело с питьевой бутилированной водой, которую в последнее время все сложнее найти в магазинах.
Мощные генераторы работают и около крупных отелей в этом районе — у отеля Gran Muthu кубинской туристической сети Gaviota и Melia Habana испанской сети Melia. Причем в самих отелях и на улицах района встречались туристы, российских путешественников среди них не было. Не закрывались и многочисленные кафе на первой линии набережной Гаваны. Официанты сообщили корреспонденту ТАСС, что их заведения также оснащены генераторами.
Реакция местных жителей.
Сложно сказать, что люди сохраняют оптимизм в такой ситуации. Население готовится к тому, что этот период, который здесь уже называют самым тяжелым за всю современную историю Кубы, станет затяжным. Перспективу быстрого сценарий развития событий люди оценивают скептически. «Это (быстрое разрешение ситуации — прим. ТАСС) оптимистичный взгляд, было бы хорошо, но вряд ли это возможно», — так комментировали ситуацию в беседе с корреспондентом ТАСС многие знакомые кубинцы. При этом они вспоминали так называемый особый период в истории Кубы в начале 1990-х годов, когда страна переживала экономический кризис. Ситуация тогда была непростой, но все признают, что не настолько трудной, как сейчас. Вместе с тем паники на Кубе также нет. Люди особо даже не обсуждают последние резкие заявления президента США Дональда Трампа в отношении его планов на Кубу, они заняты более насущными бытовыми проблемами.