Дипломат Чжай: ближневосточный конфликт ударит по энергобезопасности в мире

ПЕКИН, 18 марта. /ТАСС/. Дальнейшее распространение конфликта на Ближнем Востоке ударит по глобальной энергетической безопасности, Китай настаивает на прекращении боевых действий. Об этом заявил спецпосланник КНР по вопросам Ближнего Востока Чжай Цзюнь на встрече с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты в Каире.
«Дальнейшее распространение военных действий приведет к еще большим потерям, ударит по экономическому развитию региона и глобальной энергетической безопасности. Неотложная задача — немедленно прекратить огонь и вернуться на правильный путь урегулирования споров через дипломатические средства», — приводятся его слова на сайте МИД КНР.
Как указал глава внешнеполитического ведомства Египта, эскалация напряженности в регионе не отвечает интересам ни одной из сторон, Иран должен прекратить атаки на арабские страны. «Текущие военные действия не должны отвлекать международное сообщество от вопроса Палестины, соответствующие соглашения о прекращении огня в Газе, а также меры по послевоенному управлению и восстановлению должны быть реально и эффективно выполнены», — сказал он.
В свою очередь Чжай Цзюнь констатировал, что вопрос Палестины является ключевым на Ближнем Востоке, и его нельзя игнорировать в нынешней ситуации.