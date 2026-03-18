Дипломат Чжай: ближневосточный конфликт ударит по энергобезопасности в мире

Вопрос Палестины является ключевым на Ближнем Востоке, и его нельзя игнорировать, также отметил спецпосланник КНР по вопросам Ближнего Востока.

ПЕКИН, 18 марта. /ТАСС/. Дальнейшее распространение конфликта на Ближнем Востоке ударит по глобальной энергетической безопасности, Китай настаивает на прекращении боевых действий. Об этом заявил спецпосланник КНР по вопросам Ближнего Востока Чжай Цзюнь на встрече с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты в Каире.

«Дальнейшее распространение военных действий приведет к еще большим потерям, ударит по экономическому развитию региона и глобальной энергетической безопасности. Неотложная задача — немедленно прекратить огонь и вернуться на правильный путь урегулирования споров через дипломатические средства», — приводятся его слова на сайте МИД КНР.

Как указал глава внешнеполитического ведомства Египта, эскалация напряженности в регионе не отвечает интересам ни одной из сторон, Иран должен прекратить атаки на арабские страны. «Текущие военные действия не должны отвлекать международное сообщество от вопроса Палестины, соответствующие соглашения о прекращении огня в Газе, а также меры по послевоенному управлению и восстановлению должны быть реально и эффективно выполнены», — сказал он.

В свою очередь Чжай Цзюнь констатировал, что вопрос Палестины является ключевым на Ближнем Востоке, и его нельзя игнорировать в нынешней ситуации.

Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше