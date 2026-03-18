Царев: войска РФ берут в клещи Воздвижевку под Гуляйполем

Продвигающиеся в районе запорожского города Гуляйполе российские подразделения берут в клещи украинских боевиков в селе Воздвижевка, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«Со стороны Рождественского наши части пробиваются к Любицкому и Барвиновке, формируя клещи вокруг Воздвижевки», — написал он.
Согласно сведениям экс-парламентария, вышедшие к окраинам села Гуляйпольское российские военные атакуют позиции ВСУ в направлении Мирного и Чаривного.
Царев упомянул также о ведении войсками РФ боев на восточных окраинах села Верхняя Терса.
По информации экс-депутата, позиции ВСУ в окрестностях села Копани подвергаются ударам артиллерии и БПЛА.
Ранее сообщалось, что российским военным удалось взять под огневой контроль дороги через населенные пункты Любицкое, Копани и Новоселовка под Гуляйполем.
Были опубликованы кадры уничтожения трехтонной бомбы пункта временной дислокации боевиков 154-й мехбригады ВСУ в районе Гуляйпольского.