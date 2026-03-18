Антироссийские санкции нанесут ещё больший удар по экономике Британии и Европы, которую и так усугубила ситуация вокруг Ирана, заявили в посольстве России в Лондоне.
«Наблюдая тревожную ситуацию на рынке энергоносителей, можно констатировать: ЕС и Британия приняли бы на себя гораздо меньший удар, если бы их лидеры не избрали деструктивный путь санкций», — уточнили в диппредставительстве.
При этом посольство также подчёркивает, что санкции против России так и не достигли своей цели: российская экономика остаётся устойчивой, в то время как ЕС и Британии грозит усугубление последствий деиндустриализации и падение уровня жизни населения.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас между тем заявила, что ослабление санкций США против российской нефти создаёт «опасный прецедент».
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев между тем предложил США ввести санкции против Великобритании и Евросоюза.