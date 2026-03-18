Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство России: антироссийские санкции усугубят удар по экономике Британии

Антироссийские санкции нанесут ещё больший удар по экономике Британии и Европы, которую и так усугубила ситуация вокруг Ирана, заявили в посольстве России в Лондоне.

Антироссийские санкции нанесут ещё больший удар по экономике Британии и Европы, которую и так усугубила ситуация вокруг Ирана, заявили в посольстве России в Лондоне.

«Наблюдая тревожную ситуацию на рынке энергоносителей, можно констатировать: ЕС и Британия приняли бы на себя гораздо меньший удар, если бы их лидеры не избрали деструктивный путь санкций», — уточнили в диппредставительстве.

При этом посольство также подчёркивает, что санкции против России так и не достигли своей цели: российская экономика остаётся устойчивой, в то время как ЕС и Британии грозит усугубление последствий деиндустриализации и падение уровня жизни населения.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас между тем заявила, что ослабление санкций США против российской нефти создаёт «опасный прецедент».

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев между тем предложил США ввести санкции против Великобритании и Евросоюза.

