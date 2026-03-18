За ночь над регионами России уничтожены 85 украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили за ночь над регионами России 85 украинских беспилотников.

Об этом сообщили в Минобороны страны.

По данным ведомства, 42 БПЛА сбиты над территорией Краснодарского края, 13 БПЛА — над акваторией Чёрного моря, шесть — над акваторией Азовского моря, по пять — над территорией Брянской области и Республики Крым, четыре — над территорией Республики Адыгея, три — над территорией Ленинградской области, по два БПЛА — над территориями Воронежской и Астраханской областей, по одному БПЛА — над территориями Калужской, Смоленской областей и Ставропольского края.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что беспилотники ВСУ этой ночью ударили по многоквартирным жилым домам в Краснодаре, в результате погиб один человек.

Позже стало известно, что в Краснодаре обломки БПЛА повредили кровлю медцентра и ЛЭП.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше