Ранее введенные против России санкции усилят новый удар по экономике Великобритании на фоне ситуации вокруг Ирана. Об этом в среду, 18 марта, сообщили в посольстве РФ в Лондоне.
В дипмиссии заявили, что стоимость электроэнергии в Великобритании выросла в 2−3 раза по сравнению с периодом до введения санкций. Там также оценили ущерб экономике Великобритании и Евросоюза в 1,8 триллиона долларов.
В посольстве добавили, что эти расчеты были сделаны до начала конфликта вокруг Ирана и, по их мнению, дальнейшее развитие ситуации усилит негативные последствия, передает РИА Новости.
Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил Вашингтону пересмотреть санкционную политику. Политик задался вопросом, не стоит ли США отменить ограничения против России для поддержки мировых энергетических рынков и одновременно ввести санкции против Великобритании и Евросоюза.
Смягчение санкций США в отношении российской нефти — это попытка стабилизировать рынки энергетики, заявил 13 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.