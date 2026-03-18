Виталий Хоценко поздравил жителей Омской области с годовщиной Крымской весны

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поздравил жителей региона с 12-й годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
18 марта в стране вспоминают события 2014 года, когда Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации. Глава региона отметил, что эта дата имеет большое значение для всей страны и остаётся символом единства общества.
«Крым был, остаётся и всегда будет российским! Как и Донбасс. Так решили люди, которые обратились к нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о воссоединении с исторической Родиной. И Верховный главнокомандующий жителей услышал и поддержал! Поздравляю всех нас с Крымской весной и торжеством территориальной справедливости!» — написал Виталий Хоценко.
Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум, а 18 марта в Кремле был подписан договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России.