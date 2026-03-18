Комбрига ВСУ задержали по делу об использовании солдат в личных целях

На Украине задержан командир 43-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ Ярослав Лысенко, которого подозревают в использовании военнослужащих в личных целях, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
По данным собеседника агентства, офицер привлекал к работам солдат, прошедших обучение в странах НАТО. Вместо выполнения служебных задач они, как утверждается, занимались ремонтом недвижимости.
Согласно представленным данным, по документам подразделения личный состав числился на позициях в Сумском районе. При этом артиллерийские орудия, по информации источника, оставались в пункте постоянной дислокации.
Как уточняется, работы проводились в нескольких объектах недвижимости, связанных с командиром. Речь идет о квартире его дочери и бывшей жены в Черкассах, доме сестры в Черкасской области, а также жилье в Киевской области, которым пользуется сам офицер.
