Лукашенко: внутренние войска Беларуси способны выполнять сложные задачи

По словам белорусского лидера, летопись внутренних войск связана с непростым периодом становления белорусской государственности. Вместе с тем, она наполнена яркими примерами мужества, доблести и отваги.
«Мы всегда будем помнить и чтить подвиги тех, кто героически боролся с интервентами, немецко-фашистскими захватчиками, бандами националистов и преступными элементами», — сказал он.
Лукашенко подчеркнул, что в настоящее время внутренние войска страны активно развиваются. Он также отметил, что они способны выполнять любые задачи даже в самых сложных условиях.
Среди этих задач президент назвал защиту конституционного строя, борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом, охрану общественного порядка и особо важных гособъектов, а также обезвреживание взрывоопасных предметов.
По словам главы государства, военнослужащие внутренних войск с честью несут свою службу. Они обеспечивают спокойствие и созидательный труд белорусов, демонстрируют высокий профессионализм, дисциплину и самоотверженность.
«Внутренние войска являются одним из лидеров военно-патриотического движения нашей страны», — добавил президент.
Лукашенко также поблагодарил ветеранов внутренних войск, которые заложили прочные традиции преданности долгу, присяге и родной земле, на них сегодня воспитывается молодежь.
Белорусский лидер пожелал всем военнослужащим и ветеранам внутренних войск, а также их семьям мирного неба, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов.