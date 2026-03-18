Лукашенко: внутренние войска Беларуси способны выполнять сложные задачи

МИНСК, 18 мар — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов внутренних войск МВД с 108-й годовщиной образования внутренних войск, сообщила пресс-служба главы государства.

Источник: УВД Могилевского облисполкома

По словам белорусского лидера, летопись внутренних войск связана с непростым периодом становления белорусской государственности. Вместе с тем, она наполнена яркими примерами мужества, доблести и отваги.

«Мы всегда будем помнить и чтить подвиги тех, кто героически боролся с интервентами, немецко-фашистскими захватчиками, бандами националистов и преступными элементами», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что в настоящее время внутренние войска страны активно развиваются. Он также отметил, что они способны выполнять любые задачи даже в самых сложных условиях.

Среди этих задач президент назвал защиту конституционного строя, борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом, охрану общественного порядка и особо важных гособъектов, а также обезвреживание взрывоопасных предметов.

По словам главы государства, военнослужащие внутренних войск с честью несут свою службу. Они обеспечивают спокойствие и созидательный труд белорусов, демонстрируют высокий профессионализм, дисциплину и самоотверженность.

«Внутренние войска являются одним из лидеров военно-патриотического движения нашей страны», — добавил президент.

Лукашенко также поблагодарил ветеранов внутренних войск, которые заложили прочные традиции преданности долгу, присяге и родной земле, на них сегодня воспитывается молодежь.

Белорусский лидер пожелал всем военнослужащим и ветеранам внутренних войск, а также их семьям мирного неба, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше