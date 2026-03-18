Стубб: Европе придется признать территориальные уступки со стороны Украины

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европейский союз, несмотря на официальную позицию, на практике может был вынужден принять территориальные уступки Украины в пользу России. Об этом он сказал в ходе выступления в лондонском аналитическом центре Chatham House*.
«Европа никогда не признает, что возможные территориальные уступки Украины юридически или в принципе являются частью РФ. Де-факто все может быть иначе», — отметил Стубб, слова которого приводит газета Iltalehti.
Он подчеркнул, что ЕС должен проявить большую гибкость, как во внешней, так и во внутренней политике, чтобы адаптироваться к меняющемуся мировому порядку.
Накануне Стубб также заявил, что Европа приближается к моменту, когда ей необходимо возобновить политический диалог с Москвой.
* Признан в РФ нежелательной организацией.