Глава РФПИ раскритиковал позицию союзников США на фоне иранского конфликта

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что союзники по НАТО продолжают поддерживать Украину, но не оказывают аналогичной помощи США, на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива. Об этом он написал в соцсети X.
Поводом для заявления стала публикация НАТО о продолжении поддержки Киева.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал ряд стран, включая Китай, Францию, Японию, Южную Корею и Великобританию, направить военные корабли в Ормузский пролив для обеспечения безопасности судоходства.
Однако позже он заявил, что США не нуждаются в помощи союзников по НАТО и других партнеров, включая Австралию, Японию и Южную Корею. При этом американский лидер отметил, что союзники не проявляют готовности поддержать Вашингтон и сравнил взаимодействие с ними с «улицей с односторонним движением».
На этом фоне Дмитриев указал на различие в подходах стран альянса к поддержке Украины и США.
Ситуация в регионе обострилась после начала ударов США и Израиля по объектам на территории Ирана 28 февраля. В ответ Иран наносит удары по израильским целям и объектам США на Ближнем Востоке.
Эскалация привела к фактическим ограничениям судоходства в Ормузском проливе — одном из ключевых маршрутов поставок нефти и сжиженного газа на мировой рынок.
Читайте также: Фермер смерти: как Роберт Пиктон десятилетиями убивал женщин в Канаде.