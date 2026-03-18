Онколог Олькин: лечение рака в России доходит до нескольких миллионов рублей в год

Стоимость лечения онкологического заболевания в России в 2026 году может варьироваться от нуля до нескольких миллионов рублей в год, сообщил онколог, эксперт фонда «Онкологика» Дмитрий Олькин.
По его словам, определяющими факторами являются стадия на момент выявления, молекулярный профиль опухоли и обоснованность терапевтических назначений.
«При обращении в частные клиники для хирургического лечения стоимость варьируется от 350 тыс. до 700 тыс. рублей в зависимости от объёма вмешательства и необходимости реконструктивного этапа. При метастатическом процессе стоимость месячного курса с учётом таргетной терапии составляет 200—350 тыс. рублей», — цитирует эксперта РИА Новости.
При этом Олькин добавил, что система ОМС в 2026 году обеспечивает базовый объём онкологической помощи.
