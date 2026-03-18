Что будет делать правительство после референдума по новой Конституции

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов рассказал о дальнейших шагах кабмина после проведенного референдума, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Мы, как команда президента, должны обеспечить достижение поставленных целей, качество и динамику проводимых реформ. В соответствии с поручением главы государства, правительство совместно с парламентом в оперативном режиме должно привести в соответствие с новой Конституцией ряд законов и подзаконных актов.

Речь идет, в первую очередь, о принятии 5 новых и корректировке 8 действующих конституционных законов и более 60-ти законов, включая кодексы. Кроме того, необходимо разработать и утвердить План мероприятий по продвижению Конституции.

Это предполагает массовое издание Конституции, ее размещение на общедоступных электронных платформах, разработку методических рекомендаций и учебных пособий для сферы образования. Следует активизировать информационно-разъяснительную работу о новом основном законе страны", — заявил Олжас Бектенов.