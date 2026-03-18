Царев: войска РФ охватывают с юга гарнизон ВСУ в Кривой Луке под Славянском

Продвигающиеся на славянском направлении российские подразделения охватывают с южной стороны село Кривая Лука, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«Наши бойцы охватывают гарнизон противника в Кривой Луке с юга», — написал он.
Экс-парламентарий сообщил о расширении войсками РФ зоны контроля в районе села Федоровка Вторая, расположенного в 18 километрах от Кривой Луки.
Согласно сведениям Царева, российские военные ведут бои в окрестностях Липовки, рядом с которой находится крупное село Рай-Александровка. Экс-депутат назвал этот населенный пункт ближайшей ключевой целью войск РФ.
«Рай-Александровка — ближайшая ключевая цель наших войск. Это село можно использовать как плацдарм для дальнейшего наступления на Славянско — Краматорскую агломерацию, артиллерия оттуда может добивать до целей ВСУ в обоих городах», — написал Царев.
Военкор Юрий Котенок сообщил в своем Telegram-канале о занятии российскими бойцами расположенного к югу от Федоровки Второй лесного массива, рядом с которым проходит трасса на Славянск. По информации военкора, подразделения РФ выбивают украинских боевиков из опорников на склонах высот в районе Рай-Александровки.
Напомним, накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими военными села Каленики, находящегося в шести километрах от Рай-Александровки.