Координационный совет по развитию спорта в регионе образован при Правительстве Новосибирской области

Замгубернатора Валентина Дудникова, обращаясь к участникам заседания, напомнила о реализации Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года, в том числе показателе вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом, который должен составить не менее 70%.
«Для решения оперативных вопросов, с которыми сталкиваются жители, спортсмены, муниципалитеты, организации и учреждения физической культуры и спорта, а также для предметного обсуждения проблемных моментов, мы сегодня собрались на первом заседании координационного совета. Нам важно оперативно организовать эффективную системную работу по вовлечению населения в занятия физической культурой. Это касается всех категорий граждан, но особенно — работающего населения, молодежи, детей. Для этого совместно с коллегами будем искать новые нестандартные методы, проводить яркие мероприятия, развивать инфраструктуру, больше информировать население о массовых мероприятиях», — отметила Валентина Дудникова.
В ходе заседания были рассмотрены ключевые вопросы развития массового спорта и спортивной инфраструктуры в Новосибирске. Работа в этом направлении ведется в рамках комплексного подхода, включающего организацию физкультурных мероприятий, проведение спортивных активностей по месту жительства, организацию фестивалей спорта. За прошлый год было проведено более тысячи дворовых мероприятий, среди которых зарядка в парках, занятия по общей физической подготовке, тренировки по северной ходьбе и другие.
Благодаря совместной работе министерства физической культуры региона с мэрией города Новосибирска, заслуженных спортсменов и олимпийских чемпионов реализуются специальные мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушения среди детей и подростков. Также участники заседания затронули вопрос использования как крупной спортивной инфраструктуры, так и заполняемости объектов спорта в районах области. Подчеркнута необходимость более детального анализа рационального использования спортивных комплексов, уровня их оснащенности и наполняемости спортивных групп.
Отметим, координационный совет был образован 18 февраля 2026 года на основании Постановления Правительства Новосибирской области. Среди его целей — обеспечение взаимодействия различных структур, выявление проблем и лучших практик развития физической культуры и спорта в Новосибирской области, определение приоритетных направлений, проведение анализа эффективности реализации государственной политики в области физической культуры и спорта в Новосибирской области, повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, подведомственных им муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта.