Куба пообещала жесткое сопротивление на фоне заявлений Вашингтона

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что страна окажет «непреодолимое сопротивление» в случае внешнего вмешательства, комментируя заявления со стороны США. Об этом он написал в соцсети X.
По его словам, Вашингтон регулярно выступает с угрозами свержения конституционного строя Кубы. В качестве причины, как утверждает кубинская сторона, указываются экономические трудности на острове.
Диас-Канель отметил, что проблемы в экономике, по его оценке, связаны с многолетним давлением и ограничительными мерами со стороны США. Он также заявил, что США стремятся получить контроль над ресурсами и экономикой страны.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о возможных действиях в отношении Кубы. В частности, он подписал указ о введении пошлин на импорт из стран, поставляющих нефть на остров, и объявил чрезвычайное положение, связанное с предполагаемой угрозой национальной безопасности.
Кубинские власти заявляют, что подобные меры направлены на усиление экономического давления и ухудшение условий жизни населения.
Читайте также: Фермер смерти: как Роберт Пиктон десятилетиями убивал женщин в Канаде.