Дмитриев НАТО поддерживает Киев, но не Вашингтон

Спецпредставитель президента России по международному экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что страны НАТО оказывают военную помощь Украине, которая не входит в состав Североатлантического альянса, но при этом не поддерживают Соединённые Штаты.
«Союзники по НАТО поддерживают Украину, но не США», — написал он в социальной сети X*.
Так Дмитриев прокомментировал публикацию официального аккаунта НАТО, в которой альянс подтвердил продолжение помощи Киеву, включая поставки экипировки, боеприпасов и средств ПВО.
Ранее глава РФПИ сообщал, что ставки на распад НАТО достигли рекордного уровня.
* Соцсеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.