Economist: Израиль планировал подождать с ударами по Ирану до лета

Армия обороны Израиля изначально планировала подождать с нанесением ударов по Ирану до лета, когда запасы боеприпасов должны были быть восполнены.

Источник: Аргументы и факты

Израильская армия обороны (ЦАХАЛ) изначально намеревалась отложить нанесение ударов по Ирану до лета текущего года, чтобы к этому времени пополнить запасы боеприпасов, включая ракеты-перехватчики. Об этом сообщает журнал Economist со ссылкой на источники.

По информации издания, планирование новой серии воздушных ударов по иранским объектам, включая пусковые установки и заводы, началось вскоре после завершения 12-дневной войны, которая произошла в июне 2025 года. В ходе этой войны израильские силы использовали сотни перехватчиков для отражения иранских атак.

«ЦАХАЛ планировал нанести удар по Ирану летом, когда ожидалось пополнение запасов боеприпасов, включая перехватчики», — пишет издание.

Однако эти планы изменились из-за протестов, вспыхнувших в Иране в конце декабря, заявления президента США Дональда Трампа о готовности оказать поддержку протестующим и появившейся возможности устранить верховного лидера Ирана Али Хаменеи в конце февраля.