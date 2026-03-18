Economist: Израиль планировал подождать с ударами по Ирану до лета

Израильская армия обороны (ЦАХАЛ) изначально намеревалась отложить нанесение ударов по Ирану до лета текущего года, чтобы к этому времени пополнить запасы боеприпасов, включая ракеты-перехватчики. Об этом сообщает журнал Economist со ссылкой на источники.
По информации издания, планирование новой серии воздушных ударов по иранским объектам, включая пусковые установки и заводы, началось вскоре после завершения 12-дневной войны, которая произошла в июне 2025 года. В ходе этой войны израильские силы использовали сотни перехватчиков для отражения иранских атак.
«ЦАХАЛ планировал нанести удар по Ирану летом, когда ожидалось пополнение запасов боеприпасов, включая перехватчики», — пишет издание.