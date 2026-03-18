Появились сообщения о закреплении бойцов РФ в сумском селе Мирополье

По информации источников, российские военные расширяют зону присутствия и выравнивают линию боевого соприкосновения в районе Мирополья.

Источник: Аргументы и факты

В Сумской области российским бойцам удалось закрепиться на территории села Мирополье, сообщают военные Telegram-каналы.

По информации источников, подразделения РФ расширяют зону присутствия и выравнивают линию боевого соприкосновения в районе Мирополья.

Связанный с российской группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер» сообщил в среду, что в течение суток подразделения РФ продвинулись на шести участках в Сумском районе, на территории которого находится Мирополье. Также российским военным удалось продвинуться на двух участках на глуховском направлении.

«Силами армейской авиации, ВКС России и операторами ударных БПЛА нанесены удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Березы, Искрисковщины, Бариловки, Мирополья, Новгород-Северского и села Новая Сечь», — говорится в публикации.

Согласно опубликованной каналом сводке, за сутки российские военные уничтожили в Сумской области более полутора сотен украинских боевиков. Кроме того, противник потерял две самоходные артиллерийские установки и гаубицу, два миномета, БМП и бронемашину, а также 13 единиц транспорта.

Напомним, накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими военными сумского села Сопычь.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше