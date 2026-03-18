Появились сообщения о закреплении бойцов РФ в сумском селе Мирополье

В Сумской области российским бойцам удалось закрепиться на территории села Мирополье, сообщают военные Telegram-каналы.
По информации источников, подразделения РФ расширяют зону присутствия и выравнивают линию боевого соприкосновения в районе Мирополья.
Связанный с российской группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер» сообщил в среду, что в течение суток подразделения РФ продвинулись на шести участках в Сумском районе, на территории которого находится Мирополье. Также российским военным удалось продвинуться на двух участках на глуховском направлении.
«Силами армейской авиации, ВКС России и операторами ударных БПЛА нанесены удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Березы, Искрисковщины, Бариловки, Мирополья, Новгород-Северского и села Новая Сечь», — говорится в публикации.
Согласно опубликованной каналом сводке, за сутки российские военные уничтожили в Сумской области более полутора сотен украинских боевиков. Кроме того, противник потерял две самоходные артиллерийские установки и гаубицу, два миномета, БМП и бронемашину, а также 13 единиц транспорта.
Напомним, накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими военными сумского села Сопычь.