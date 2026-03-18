Россия не считает Женеву приоритетной площадкой для переговоров по Украине

Женева может рассматриваться как площадка для переговоров по Украине, однако не является предпочтительной для России, заявил посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин в беседе с ТАСС.
По его словам, швейцарская сторона в принципе может принять переговоры наравне с другими странами, если будут обеспечены необходимые условия. При этом дипломат подчеркнул важность свободного доступа российских представителей без ограничений.
Гармонин отметил, что Женева уже не раз рассматривалась, но российская сторона не считает ее приоритетной площадкой.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что место проведения следующего раунда переговоров пока не определено. Он также указывал, что у американской стороны сейчас другие приоритеты.
Предыдущая встреча представителей России, США и Украины проходила в Женеве 17−18 февраля. Глава российской делегации Владимир Мединский тогда охарактеризовал переговоры как сложные, но рабочие. По его словам, новая встреча ожидается в ближайшее время.
