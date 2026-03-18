Зеленский переживает о смещении внимания США с Украины на Ближний Восток

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что США сосредоточили внимание на ситуации на Ближнем Востоке, что влияет на переговорный процесс по Украине. Об этом он сказал в интервью «Би-би-си».
По его словам, из-за конфликта вокруг Ирана откладываются дипломатические встречи, в том числе трехсторонние переговоры. Зеленский отметил, что Вашингтон сейчас больше занят ситуацией в регионе, чем украинским направлением.
Он добавил, что между командами США, Украины и России продолжаются контакты, однако ключевые решения затягиваются. При этом, по его оценке, происходящее вызывает негативные ожидания относительно дальнейшего развития ситуации.
Зеленский также заявил, что возможные разногласия внутри НАТО могут ослабить альянс.
Ранее ряд европейских стран, включая Францию и Германию, отказались участвовать в военной поддержке США в противостоянии с Ираном.
Как пишет Financial Times со ссылкой на дипломатов, посреднические усилия США по урегулированию конфликта вокруг Украины замедлились. Одной из причин называется переключение внимания Вашингтона на Ближний Восток.
По данным издания, европейские страны были уведомлены о задержках поставок американского вооружения, в том числе средств противовоздушной обороны. Это может повлиять на ситуацию для Киева.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что в переговорном процессе возникла пауза, связанная с наличием у США других приоритетов.
