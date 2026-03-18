Суд в Приморье поставил точку в деле экс-мэра Владивостока: миллиард уйдет государству

Приморский краевой суд рассмотрел жалобы защиты и отклонил их, признав законным вердикт районной инстанции, которая в октябре 2025 года встала на сторону надзорного ведомства. Речь идет об иске заместителя Генерального прокурора РФ, поданном в интересах государства. По информации информированных источников, под конфискацию попали не только активы самого политика, но и средства его родственников, а также нескольких коммерческих структур. В частности, солидарно в доход государства взыскано свыше миллиарда рублей, а также обращены земельные участки в Артеме и Владивостоке, нежилые помещения, акции и доли в уставных капиталах юридических лиц. Ожидается, что защита попытается оспорить это решение в Верховном суде, хотя эксперты оценивают шансы на успех как минимальные.