Суд в Приморье поставил точку в деле экс-мэра Владивостока: миллиард уйдет государству

Приморский краевой суд рассмотрел жалобы защиты и отклонил их, признав законным вердикт районной инстанции, которая в октябре 2025 года встала на сторону надзорного ведомства. Речь идет об иске заместителя Генерального прокурора РФ, поданном в интересах государства. По информации информированных источников, под конфискацию попали не только активы самого политика, но и средства его родственников, а также нескольких коммерческих структур. В частности, солидарно в доход государства взыскано свыше миллиарда рублей, а также обращены земельные участки в Артеме и Владивостоке, нежилые помещения, акции и доли в уставных капиталах юридических лиц. Ожидается, что защита попытается оспорить это решение в Верховном суде, хотя эксперты оценивают шансы на успех как минимальные.
«Проверяя обоснованность решения суда первой инстанции по доводам апелляционных жалоб, судебная коллегия по гражданским делам не нашла оснований для их удовлетворения, оставила решение суда первой инстанции без изменения, апелляционные жалобы ответчиков — без удовлетворения», — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.
В ходе слушаний сторона ответчиков настаивала на отмене первоначального решения, настаивая на отсутствии доказательств коррупционного происхождения спорных средств и имущества. Тем не менее, апелляционная инстанция сочла эти доводы неубедительными.
Напомним, в декабре 2025 года, краевой суд уже оставил в силе решение о взыскании с них еще 590 миллионов рублей и ряда объектов недвижимости по аналогичному иску надзорного ведомства.