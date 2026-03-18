Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности выступил с резкими высказываниями в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В ходе речи он заявил, что Орбан может думать о том, как отрастить свой живот, а не о наращивании армии для противодействия угрозам. Его слова вызвали широкий резонанс и обсуждение в европейской политической среде.