Захарова рассказала о расширении агрессивных действий НАТО против России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Североатлантический альянс наращивает активность, направленную против России. Свое заявление дипломат сделала в эфире радио Sputnik.
Захарова назвала НАТО агрессивным блоком, устремления которого направлены против РФ.
«Фиксируем, что эти устремления расширяются и направлены не только против России с западного фланга, но и в подбрюшье, и теперь уже в каком-то опоясывающем плане. Потому что речь идет и о южной части России, и о Дальнем Востоке», — подчеркнула дипломат.
Она добавила, что цель НАТО — нанесение России стратегического поражения.
Российские официальные лица в последнее время неоднократно указывают на то, что НАТО ведет фактическую подготовку к возможному военному столкновению с РФ. Эти заявления звучат на фоне наращивания военной активности блока у российских границ.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о нежелании союзников по НАТО помогать Вашингтону в конфликте с Ираном. По его словам, альянс поддерживает Украину, но не США.