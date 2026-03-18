Рубио назвал фейком сообщение о планах США по отстранению лидера Кубы

Государственный секретарь США Марко Рубио раскритиковал публикацию газеты The New York Times, в которой утверждалось, что Вашингтон стремится к отстранению президента Кубы Мигеля Диас-Канеля.
«Причина, по которой так много американских СМИ продолжают публиковать подобные фейковые истории состоит в том, что они полагаются на шарлатанов и лжецов, которые выдают себя за осведомлённые источники», — написал Рубио в социальной сети X*.
Ранее издание со ссылкой на анонимные источники сообщило, что администрация США рассматривает возможность смены кубинского лидера без трансформации существующего строя.
Накануне глава Белого дома Дональд Трамп сказал, что Вашингтон очень скоро «что-то» сделает с Кубой.
* Соцсеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.