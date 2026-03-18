Эксперт объяснила разницу в подходах США и Израиля к победе над Ираном

США и Израиль преследуют разные цели в конфликте с Ираном, заявила РИА Новости старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Ирина Федорова.

По ее словам, Вашингтон может попытаться объявить о победе вне зависимости от реальной ситуации, тогда как Израиль нацелен на полный военный результат.

Эксперт отметила, что для израильской стороны ключевым является капитуляция Ирана, включая отказ от ракетной и ядерной программ, а также прекращение поддержки союзных сил в регионе.

В то же время США, по ее оценке, не планировали длительную военную кампанию и не рассчитывали на масштабное вовлечение. Предполагался быстрый сценарий, однако текущая ситуация развивается иначе.

Федорова указала, что даже ограниченные потери вызывают вопросы внутри США. Критику, по ее словам, высказывают представители как Демократической партии, так и часть республиканцев.

По мнению эксперта, в Израиле конфликт консолидирует как власть, так и оппозицию. В этой связи она считает, что страна готова продолжать военные действия до достижения заявленных целей.

США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана 28 февраля. В ответ Иран атакует израильские цели и американские объекты на Ближнем Востоке.

