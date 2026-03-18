Президент Финляндии допустил фактические территориальные уступки Украины

Европейскому союзу на практике может понадобиться учитывать территориальные изменения вокруг Украины, заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает газета Iltalehti.
По его словам, ЕС не будет юридически признавать такие изменения, однако фактическая ситуация может отличаться. Он отметил, что речь идет о различии между формальной позицией и реальным положением дел.
Стубб выступил с этим заявлением в британском аналитическом центре. Он также подчеркнул, что Евросоюзу необходимо проявлять большую гибкость на фоне изменений в мировой политике.
Ранее финский президент заявлял о необходимости открытия каналов политического диалога с Россией.
С аналогичными оценками выступали и другие европейские политики. В частности, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер высказывался за восстановление контактов с Москвой, в том числе по вопросам энергетики и урегулирования конфликта вокруг Украины.
