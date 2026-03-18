Мэр Омска поздравил крымчан с 12-й годовщиной воссоединения с Россией

Пресс-служба администрации Омска сообщила, что мэр города Сергей Шелест поздравил жителей Крыма с 12-й годовщиной воссоединения полуострова с Россией.
16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум, на котором более 90% участников высказались за вхождение в состав РФ. Уже 18 марта был подписан соответствующий договор — республика вошла в состав страны вместе с городом федерального значения Севастополем.
В поздравлении градоначальник отметил значительный путь интеграции полуострова в российскую систему, улучшение качества жизни и социальной защищенности крымчан. За эти годы построены Крымский мост, трасса «Таврида», новый аэровокзал в Симферополе. Государственная программа развития региона продлена до 2030 года.
Сергей Шелест подчеркнул, что в Омске высоко ценят дружеские связи с городом-партнером Симферополем, и выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве. Он также отметил, что проявленная президентом Владимиром Путиным политическая воля спасла жизни миллионов русскоязычных людей и обеспечила Крыму устойчивое развитие.
Глава Омска пожелал жителям полуострова уверенности в завтрашнем дне, счастливой и безопасной жизни.
Напоминаем, что в день Крымской весны также празднует свой день рождения губернатор Омской области — Виталий Хоценко.