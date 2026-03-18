США сделали Ирану беспрецедентное предложение по урану

США предложили Ирану на постоянной основе бесплатно поставлять низкообогащённый уран для использования в энергетических реакторах, сообщает The New York Times.
По данным издания, инициатива рассматривалась как альтернатива требованиям Вашингтона об отказе Тегерана от накопления собственного ядерного топлива. Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что страна готова перерабатывать имеющиеся материалы до уровня, пригодного для мирной энергетики, под контролем МАГАТЭ, но выступал против их вывоза за рубеж.
Американские переговорщики, включая Джареда Кушнера и спецпредставителя Стива Уиткоффа, отвергли эту схему и предложили собственный вариант — обеспечить Иран топливом извне, исключив необходимость самостоятельного производства.
Как отмечает NYT, на фоне напряжённости вокруг иранской ядерной программы и конфликта на Ближнем Востоке Вашингтон может вновь вернуться к этой инициативе.
Ранее сообщалось, что Израиль изначально планировал отложить удары по Ирану до лета, рассчитывая пополнить запасы вооружений, однако планы были пересмотрены на фоне внутренней нестабильности в исламской республике и изменения политической ситуации.