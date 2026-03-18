Удар Израиля по югу Ливана привёл к обрушению здания в Бейруте

Ранее иранские военные нанесли ракетный удар по Тель-Авиву и прилегающим районам. По заявлениям, применялись ракеты с разделяющейся головной частью, включая Khorramshahr-4 и Qadr, а также другие типы вооружения. Сообщалось, что атака стала ответом на гибель высокопоставленного представителя иранского руководства. По данным источников, удары затронули более ста объектов в городе и его окрестностях.