Возвращение Крыма избавило его от взрывоопасного сценария, считает эксперт

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Возвращение в Россию избавило Крым от взрывоопасно сценария, который грозил полуострову со стороны Украины, заявил РИА Новости профессор экономики Академии административных наук имени Садата (Египет), председатель египетского клуба Друзей Крыма доктор Нур Нада.

Источник: РИА "Новости"

Крым воссоединился с Россией 12 лет назад по итогам общекрымского референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Договор о принятии полуострова в состав России был подписан 18 марта.

«Крымская весна 2014 года, в ходе которой народ Крыма реализовал своё право на самоопределение, изначально была ответом на обоснованные опасения относительно собственного будущего в условиях нарастающей агрессии со стороны Киева. События Крымской весны сняли взрывоопасный сценарий, который мог привести к масштабному конфликту на полуострове», — сказал Нада.

По его словам, Россия не позволила, чтобы политический кризис на Украине в 2014 году спровоцировал в Крыму горячую фазу конфликта.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма«закрыт окончательно».

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше