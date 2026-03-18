Крым воссоединился с Россией 12 лет назад по итогам общекрымского референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Договор о принятии полуострова в состав России был подписан 18 марта.
«Крымская весна 2014 года, в ходе которой народ Крыма реализовал своё право на самоопределение, изначально была ответом на обоснованные опасения относительно собственного будущего в условиях нарастающей агрессии со стороны Киева. События Крымской весны сняли взрывоопасный сценарий, который мог привести к масштабному конфликту на полуострове», — сказал Нада.
По его словам, Россия не позволила, чтобы политический кризис на Украине в 2014 году спровоцировал в Крыму горячую фазу конфликта.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма«закрыт окончательно».