Над Россией уничтожены 85 украинских беспилотников. Военная операция, день 1484-й

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 85 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Основной удар пришелся на Краснодарский край, где сбиты 42 БПЛА. Еще 13 дронов ликвидированы над Черным морем, шесть — над Азовским. Также перехвачены цели над Крымом, Адыгеей, Брянской, Ленинградской, Воронежской, Астраханской, Калужской, Смоленской областями и Ставропольским краем. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:34 Обломки БПЛА повредили кровлю медицинского центра и линию электропередач в Краснодаре. Пожарные ликвидируют возгорание, сообщил глава города Евгений Наумов.

8:21 Только ВС РФ остаются гарантом безопасности Запорожской АЭС, заявил председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев.

8:05 ? Минобороны: силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 85 украинских БПЛА.

▫️ 42 — над территорией Краснодарского края,

▫️ 13 — над акваторией Черного моря,
▫️ 6 — над акваторией Азовского моря,
▫️ 5 — над территорией Брянской области,
▫️ 5 — над территорией Республики Крым,
▫️ 4 — над территорией Республики Адыгея,
▫️ 3 — над территорией Ленинградской области,
▫️ 2 — над территорией Воронежской области,
▫️ 2 — над территорией Астраханской области,
▫️ 1 — над территорией Калужской области,
▫️ 1 — над территорией Смоленской области,
▫️ 1 — над территорией Ставропольского края.

8:00 Сегодня 1484-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше