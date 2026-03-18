Разведрота ВСУ потеряла боеспособность под Сумами

Разведывательное подразделение 47-й бригады ВСУ фактически перестало действовать после ударов в районе села Храповщина в Сумской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
По его словам, рота понесла такие потери, что больше не может выполнять боевые задачи. О произошедшем стало известно, в том числе, от одного выжившего.
Также сообщается, что родственники погибших жалуются на сложности с вывозом тел с места боев.
Бои на этом участке ведутся в зоне ответственности российской группировки «Север». По данным Минобороны РФ, за последние сутки украинская сторона потеряла здесь до 270 военных, а также технику и склады.
Ранее Владимир Путин заявлял, что российские силы формируют буферную зону у границы с Сумской областью.
