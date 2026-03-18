Подоляка: войска РФ охватывают с двух сторон село Рясное под Краснопольем

Продвигающиеся в районе сумского поселка Краснополье российские подразделения охватывают с двух сторон село Рясное, сообщил военный блогер Юрий Подоляка в видеообзоре, опубликованном в его Telegram-канале.
Согласно сведениям блогера, российские военные охватывают Рясное с юго-востока и северо-востока.
«Бои за Рясное — вопрос ближайших дней», — сказал Подоляка.
Он сообщил также о ведении российскими военными боев за расположенное рядом с Рясным село Таратутино. По информации блогера, бои идут также за находящееся неподалеку от Таратутина село Михайловка.
Кроме того, российские военные прорываются с востока и севера к селу Новодмитровка около Таратутина.
По словам Подоляки, войска РФ формируют на данном участке плацдарм для дальнейших боев за Краснополье.
Ранее появились сообщения о закреплении российских бойцов на территории сумского села Мирополье и расширении ими зоны присутствия в районе этого населенного пункта.