Главные новости к утру 18 марта 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 18 марта 2026.
Иран подтвердил гибель Али Лариджани
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб. Информацию подтвердил его офис. По данным агентства Fars, Лариджани попал под удар истребителей США и Израиля в квартире своей дочери вместе с сыном, одним из заместителей и несколькими телохранителями.
НАТО укрепляет противоракетную оборону в Турции
НАТО рассматривает возможность укрепления системы противоракетной обороны в Турции для защиты от угроз со стороны Ирана. Альянс уже развернул батарею на востоке страны, теперь, как утверждают СМИ, намерен разместить в Турции еще одну систему ПВО PAC-3 Patriot для усиления защиты авиабазы Инджирлик.
ЦАХАЛ сообщила о старте ударов по целям «Хезболлы» на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к нанесению ударов по объектам шиитской организации «Хезболла» на юге Ливана в ответ на обстрелы Израиля. В Telegram-канале армейской пресс-службы уточняется, что атаки проводятся после эвакуации мирного населения из района города Тир.
Рубио опроверг информацию о стремлении США отстранить президента Кубы
Госсекретарь США Марко Рубио назвал фейком статью газеты New York Times о том, что США якобы хотят отстранить от власти лидера Кубы Мигеля Диас-Канеля без смены политической системы. Он добавил, что СМИ поверили «шарлатанам и лжецам, выдающим себя за осведомленные источники».
USAID выявило нарушения в надзоре за помощью Киеву
Аудиторы USAID выявили нарушения в надзоре за 26 миллиардами долларов помощи Киеву. Подрядчики, которых агентство наняло для надзора за прямой бюджетной поддержкой, не предоставляли требовавшиеся отчеты вовремя или вообще. Проверку, как именно распределялись средства, выделенные Украине, проводили по распоряжению Дональда Трампа.