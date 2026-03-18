В МИД РФ заявили об усилении агрессии НАТО против России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что активность НАТО в отношении России расширяется и затрагивает новые направления. Об этом она сказала в эфире радио Sputnik.
По ее словам, альянс, по оценке Москвы, усиливает давление не только с западного направления, но и в южных регионах и на Дальнем Востоке.
Захарова отметила, что действия НАТО, как считают в российском внешнеполитическом ведомстве, направлены на нанесение стратегического поражения России.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что союзники по НАТО продолжают поддерживать Украину, но не оказывают аналогичной помощи США на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива.
Поводом для этого заявления стала публикация альянса о продолжении поддержки Киева.
До этого президент США Дональд Трамп призывал ряд стран направить военные корабли в Ормузский пролив для обеспечения безопасности судоходства.
