«Теряю все в одночасье»: французский журналист обратился к Путину за помощью

Журналист из Франции Боке обратился к Путину с просьбой о помощи.

Источник: Комсомольская правда

Французский журналист Адриан Боке заявил, что он и его семья оказались под угрозой из-за его позиции по России. По его словам, после введения санкций ситуация стала «чрезвычайно критической», а близкие получают угрозы. Он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи.

Ранее Европейский союз включил Боке в санкционный список за освещение событий в Донбассе. Сам Боке заявляет, что не имел возможности защитить себя и не получал официальных уведомлений.

Журналист заявил, что в нынешних условиях во Франции «невозможно говорить правду». Он также подчеркнул, что санкции нарушают его права и ставят под угрозу безопасность его семьи.

«Сегодня во Франции невозможно говорить правду: за это вас накажут без суда и без соблюдения каких-либо прав… Я теряю все в одночасье… Я обращаюсь к президенту Владимиру Путину с просьбой о помощи», — приводит ТАСС слова француза.

Боке отметил, что его оклеветали, а также задели его семью, «не имеющую к происходящему никакого отношения».

Напомним, в понедельник, 16 марта, ЕС ввел санкции против российского журналиста и телеведущего Эрнеста Мацкявичюса и Сергея Ключенкова. Кроме того, под ограничения попали Адриан Боке и британский журналист Грэм Филлипс. Они освещали события в Донбассе.