«Теряю все в одночасье»: французский журналист обратился к Путину за помощью

Французский журналист Адриан Боке заявил, что он и его семья оказались под угрозой из-за его позиции по России. По его словам, после введения санкций ситуация стала «чрезвычайно критической», а близкие получают угрозы. Он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи.