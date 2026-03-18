«Теряю все в одночасье»: французский журналист обратился к Путину за помощью

Французский журналист Адриан Боке заявил, что он и его семья оказались под угрозой из-за его позиции по России. По его словам, после введения санкций ситуация стала «чрезвычайно критической», а близкие получают угрозы. Он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи.
Ранее Европейский союз включил Боке в санкционный список за освещение событий в Донбассе. Сам Боке заявляет, что не имел возможности защитить себя и не получал официальных уведомлений.
Журналист заявил, что в нынешних условиях во Франции «невозможно говорить правду». Он также подчеркнул, что санкции нарушают его права и ставят под угрозу безопасность его семьи.
«Сегодня во Франции невозможно говорить правду: за это вас накажут без суда и без соблюдения каких-либо прав… Я теряю все в одночасье… Я обращаюсь к президенту Владимиру Путину с просьбой о помощи», — приводит ТАСС слова француза.
Боке отметил, что его оклеветали, а также задели его семью, «не имеющую к происходящему никакого отношения».
Напомним, в понедельник, 16 марта, ЕС ввел санкции против российского журналиста и телеведущего Эрнеста Мацкявичюса и Сергея Ключенкова. Кроме того, под ограничения попали Адриан Боке и британский журналист Грэм Филлипс. Они освещали события в Донбассе.