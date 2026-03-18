Захарова вспомнила о Венесуэле и Иране, оценивая слова Трампа о Макроне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о том, что французский лидер Эммануэль Макрон «очень скоро покинет свой пост».
«У меня вопрос другой возник — будет ли к Макрону применён венесуэльский сценарий или иранский сценарий? На самом деле, это главный вопрос, которым, думаю, задавался сам Макрон», — сказала дипломат.
Напомним, очередные президентские выборы во Франции запланированы на апрель 2027 года. Действующий президент не сможет в них участвовать, он уже отработал два срока подряд, разрешённых по конституции.
Ранее Макрон заявил, что Франция не намерена участвовать в каких-либо операциях по разблокировке Ормузского пролива. Это заявление не понравилось Трамау.