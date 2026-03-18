На Западе раскрыли оценку Израиля о готовности Ирана к затяжной войне

В документе приводится оценка израильской стороны, согласно которой Тегеран не ослаб и готов «сражаться до конца». Отмечается, что этот фактор, по данным издания, мог быть недооценен администрацией президента США Дональда Трампа.
Согласно телеграмме, Израиль рассчитывал, что гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи приведет к дестабилизации власти. Однако, как следует из документа, руководство страны сохранило управляемость и продолжает наносить ракетные удары.
Боевые действия между сторонами продолжаются третью неделю. США и Израиль наносят удары по объектам на территории Ирана, в ответ Тегеран атакует цели в Израиле и американские объекты в регионе.
В Тель-Авиве заявляют, что цель операции — не допустить появления у Ирана ядерного оружия. В Вашингтоне ранее заявляли о намерении ослабить военный потенциал страны.
Иранские власти подчеркивают готовность к обороне и заявляют об отсутствии условий для возобновления переговоров.
После гибели верховного лидера в стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее нарушением международного права. МИД России также выступил за деэскалацию конфликта.
