План Трампа назвали самой дерзкой военной операцией США

«Трамп рассуждает о том, стоит ли отдавать приказ о самой масштабной операции в Иране: захватить или уничтожить почти готовый к использованию в ядерной бомбе материал (…). Никто точно не знает, где он находится. Если пробивать контейнеры, то выделяющийся газ будет одновременно токсичным и радиоактивным. Если они окажутся слишком близко друг к другу, возникнет риск самоподдерживающейся ядерной реакции», — отмечает издание.
Авторы материала подчеркнули, что если Трамп все же примет такое решение, то это стало бы одной из «самых дерзких и рискованных военных операций» в современной американской истории. Причем «гораздо более сложной и опасной», чем попытка ликвидировать Усаму бен Ладена в 2011 году или похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале 2026 года.
При этом глава Белого дома отказался комментировать сообщения в СМИ о том, что президент России Владимир Путин якобы предложил ему вывезти уран из Ирана в Россию.