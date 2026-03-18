Иран ударил по Израилю и базам США на Ближнем Востоке после убийства Лариджани

Напомним, о смерти секретаря Высшего совета национальной безопасности в результате удара заявили израильская армия и премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Али Лариджани — политик, прагматик-консерватор и бывший спикер парламента, входил в переговорную группу по ядерной сделке. После убийства аятоллы Али Хаменеи Лариджани стал одной из ключевых фигур в Иране. В Тегеране уже подтвердили его гибель.