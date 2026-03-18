Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила действия НАТО с поведением героини советского фильма «Покровские ворота», сообщает радио Sputnik.
По ее словам, альянс обвиняет Россию в непредсказуемости, однако сам, по оценке МИД, демонстрирует противоречивые и трудно прогнозируемые действия.
Захарова привела аналогию с персонажем Анной Адамовной, известной по фразе о собственной «несуразности» и противоречивости. Таким образом она охарактеризовала поведение стран альянса.
Она отметила, что, по ее мнению, НАТО непредсказуемо не только для других государств, но и для самих участников блока.
Фильм «Покровские ворота», вышедший в 1982 году, считается одной из известных советских комедий, а реплики его героев стали крылатыми выражениями.
