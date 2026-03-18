Арагчи: гибель Лариджани не скажется на политической стабильности в Иране

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что смерть секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани не угрожает политической стабильности в государстве.

Источник: Аргументы и факты

Иранская политическая система достаточно устойчива, чтобы сохранять стабильность даже после гибели высокопоставленных деятелей, сообщил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи в интервью телеканалу Al Jazeera, комментируя смерть секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.

«Иран обладает прочной и устойчивой политической системой с сформировавшимися политическими, экономическими и общественными институтами. Наличие или отсутствие отдельной личности не способно оказать влияние на эту структуру», — подчеркнул Арагчи.

Он добавил, что в иранской системе власти нет фигуры значимее верховного лидера, но даже после его смерти государственные институты продолжили функционировать.

Накануне в Тегеране подтвердили гибель Али Лариджани. При авиаударе США и Израиля также погиб сын секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
