Москва подтвердила готовность принять премьер-министра Словакии Роберта Фицо 9 мая в России. Об этом сообщил российский посол в Братиславе Сергей Андреев.
По его словам, речь идет об участии словацкого премьера в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
«Российская сторона подтвердила готовность принять премьер-министра Словакии Роберта Фицо 9 мая для участия в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы», — сказал дипломат в комментарии РИА Новости.
Накануне Фицо сообщил о своей готовности посетить Россию на День Победы в 2026 году. Кроме того, премьер Словакии примет участие в церемонии во Франции в честь второго фронта в Нормандии 6 июня 2026 года.
Напомним, Фицо уже посещал Москву для празднования 9 Мая в 2025 году. Тогда он не только посетил Парад Победы на Красной площади, но и возложил цветы к могиле Неизвестного солдата. Поездка прошла несмотря на угрозы со стороны ЕС.