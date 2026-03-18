Посольство прокомментировало возможный приезд премьера Словакии в РФ по случаю Дня Победы

Посол Андреев: РФ готова принять премьера Словакии Фицо 9 мая.

Источник: Комсомольская правда

Москва подтвердила готовность принять премьер-министра Словакии Роберта Фицо 9 мая в России. Об этом сообщил российский посол в Братиславе Сергей Андреев.

По его словам, речь идет об участии словацкого премьера в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

«Российская сторона подтвердила готовность принять премьер-министра Словакии Роберта Фицо 9 мая для участия в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы», — сказал дипломат в комментарии РИА Новости.

Накануне Фицо сообщил о своей готовности посетить Россию на День Победы в 2026 году. Кроме того, премьер Словакии примет участие в церемонии во Франции в честь второго фронта в Нормандии 6 июня 2026 года.

Напомним, Фицо уже посещал Москву для празднования 9 Мая в 2025 году. Тогда он не только посетил Парад Победы на Красной площади, но и возложил цветы к могиле Неизвестного солдата. Поездка прошла несмотря на угрозы со стороны ЕС.

Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине.
