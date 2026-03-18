Стубб: ЕС может быть вынужден де-факто признать передачу территорий Украины

«Европа никогда не признает, что возможные уступки территорий Украины России являются юридически или в принципе (де-юре) частью России. На практике (де-факто) дело может обстоять иначе», — заявил Стубб во вторник в ходе выступления в Британском Королевском институте международных отношений (Chatham House) в Лондоне (признан нежелательной организацией в РФ). Его слова приводит газета Iltalehti.