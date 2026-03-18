Хиттлер и Зелински: выборы в стране ЕС привлекли внимание из-за фамилий

Во втором туре муниципальных выборов во французском городе Арси-сюр-Об встретятся действующий мэр Шарль Хиттлер и предприниматель Антуан Рено-Зелински. Об этом сообщают местные СМИ.

Коммуна расположена примерно в 30 км от города Труа, численность населения составляет менее 3 тыс. человек.

По итогам первого тура список действующего мэра занял первое место с результатом 37,81%. Вторым стал список под руководством Рено-Зелински — 29,99%.

Третье место заняла Анни Сука, набравшая 32,20% голосов. Ее избиратели могут повлиять на исход второго тура.

Явка составила 58,69% от примерно 1 893 зарегистрированных избирателей.

Ситуация привлекла внимание СМИ из-за созвучия фамилий кандидатов с именами известных исторических и политических фигур. При этом сами участники выборов не связаны с ними.

Второй тур определит, сохранит ли пост действующий мэр или руководство коммуной перейдет к его оппоненту.

